Юная уланудэнка стала лучшей во всероссийском конкурсе художников

Она выиграла первое место в номинации «графика»
Жительница Улан-Удэ, ученица детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева Намгар С. победила в VIII всероссийском юношеском конкурсе изобразительного искусства «Медный всадник» в г. Санкт-Петербург. Она заняла первое место в номинации «графика» в возрастной группе 12-14 лет.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, конкурс собрал творческих людей из разных уголков страны. Всего ДХШ имени Р. С. Мэрдыгеева представила на конкурсе четырёх учеников под руководством преподавателя Раджаны Доржиевой.
- Участие в этом знаковом конкурсе стало для нас не только честью, но и незабываемым опытом, - поделилась Раджана Доржиева. - Это путешествие подарило нашим талантливым ученикам незабываемые эмоции!
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