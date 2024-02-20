В крае набирает популярность древнерусское былинное имя
В Забайкальском крае специалисты Могойтуйского и Чернышевского отделов ЗАГС зарегистрировали рождения детей с русским былинным именем. Малыш, которого родители Никита и Вероника назвали Добрыней, родился в Могойтуйском районе в конце января. Никита и Елена из Чернышевского района стали родителями в начале февраля и также назвали своего сына Добрыней.
Добавим, что чуть более полугода назад Добрыня Никитич родился в Агинском районе. Теперь на территории Забайкальского края есть три младенца с именем богатыря.
- Добрыня Никитич — второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса. Он служил при князе Владимире, отличался мужеством и огромной физической силой, при этом отличается «вежеством» — то есть учтивостью и дипломатичностью. Добрыня разговаривал «на 12 языках и знал разговор птичий». Кроме этого, богатырь был ловок, отлично стрелял, плавал, играл в тавлеи, на гуслях, красиво пел. Именно его князь Владимир отправил в чужие земли добыть ему жену, - сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.
В районах Забайкалье родились два Добрыни Никитича
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