Турнир проходил в Приморском крае
Межрегиональные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» прошли во Владивостоке с 15 по 17 февраля. В турнире принимали участие спортсмены 2011-2013 годов рождения.
Спортсмен из Бурятии, воспитанник республиканской спортивной школы плавания Юваль С. стал победителем на двух дистанциях. Он выиграл «золото» на 100 м вольным стилем и 50 м вольным стилем. Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Юный пловец выполнил норматив I взрослого разряда на дистанции 100 м вольным стилем, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Пловец из Бурятии завоевал 2 «золота» межрегиональных соревнований
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она выиграла первое место в номинации «графика»
Работы на льду озера планируют проводить до середины апреля
Регион стал чаще возвращаться к климатическим сибирским зимам
Турнир проходил в Приморском крае
В этом году они начнут получать информацию о статусе многодетной семьи и присвоении звания ветерана
На Ольхоне вновь открылся фестиваль ледяных фигур
Победителями стали пять муниципальных образований
Ханда Лубсандоржиева – кавалер двух трудовых орденов
В общекомандном зачёте сборная республики стала третьей
Чемпионом абсолютного первенства стал уроженец села Догой
Собаку, которая ищет себе пропитание, грозятся отловить
На границе двух регионов установили контрольно-пропускной пункт
Об этом заявил Юрий Трутнев
В 2024 году их будут получать почти 16 тысяч семей
Он прожил там более десяти лет