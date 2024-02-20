Пловец из Бурятии завоевал 2 «золота» межрегиональных соревнований

Общество, Фото: РСШП РБ

Турнир проходил в Приморском крае



Межрегиональные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» прошли во Владивостоке с 15 по 17 февраля. В турнире принимали участие спортсмены 2011-2013 годов рождения.



Спортсмен из Бурятии, воспитанник республиканской спортивной школы плавания Юваль С. стал победителем на двух дистанциях. Он выиграл «золото» на 100 м вольным стилем и 50 м вольным стилем. Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием.



Юный пловец выполнил норматив I взрослого разряда на дистанции 100 м вольным стилем, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

