При появлении на свет он весил чуть больше килограмма
За последнюю неделю, с 12 по 18 февраля, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появилось 92 ребёнка – 40 мальчиков и 52 девочки. Среди них – две двойни.
Самым крупным стал новорождённый весом 4560 граммов и ростом 57 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самым маленьким оказался 38-сантиметровый малыш, весивший на тот момент 1380 граммов.
В наиболее «плодовитый» день – 15 февраля – в перинатальном центре 17 раз приняли роды. Тогда на свет появились 6 мальчиков и 13 девочек, включая две двойни.
В Бурятии родился 38-сантиметровый мальчик
Общество, Фото:
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