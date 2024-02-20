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В Бурятии родился 38-сантиметровый мальчик

В Бурятии родился 38-сантиметровый мальчик
Общество,  Фото:Pixabay.com
При появлении на свет он весил чуть больше килограмма

За последнюю неделю, с 12 по 18 февраля, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появилось 92 ребёнка – 40 мальчиков и 52 девочки. Среди них – две двойни.

Самым крупным стал новорождённый весом 4560 граммов и ростом 57 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самым маленьким оказался 38-сантиметровый малыш, весивший на тот момент 1380 граммов.

В наиболее «плодовитый» день – 15 февраля – в перинатальном центре 17 раз приняли роды. Тогда на свет появились 6 мальчиков и 13 девочек, включая две двойни.
дети новорожденные

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