На Ольхоне вновь открылся фестиваль ледяных фигур
Парк ледовых скульптур появился на льду Байкала возле острова Ольхон. Его протяжённость – один километр. Фестиваль ледовой скульптуры «Olkhon Ice Fest – 2024» проводится в этом году в пятый раз при поддержке правительства Иркутской области. В его рамках 13 мастеров создали десятки фигур изо льда, которые объединены общей темой - «Вселенная Байкал». В вечернее время каждая фигура подсвечивается.
- Фестиваль имеет международный статус. В этом году в создании композиций принимали участие скульпторы из Монголии. Кроме того, с целью обсуждения возможностей развития мероприятия в Прибайкалье прибыла делегация из Китая. Уникальный ледовый парк можно посещать примерно до середины марта. Уверена, что увидеть эту красоту захотят многие, и зимний отдых на Байкале будет все более востребован туристами из разных регионов России, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Как рассказал создатель и идейный вдохновитель «Olkhon Ice Fest» Семён Майор, изначально фестиваль представлял собой конкурс ледовой скульптуры. Сейчас от этой концепции отказались, и художники не соревнуются, а работают вместе, создавая парк в единой концепции.
В этом году в фестивале приняли участие скульпторы из Иркутской области Николай Горбунов (поселок Качуг), Алексей Тугаринов (Шелехов), Роман Веснин (Свирск), а также Александр Парфёнов (Барнаул), Даниил Цой и Илья Тёкин (Хабаровск), Матвей Ваваев (Екатеринбург), Алексей Васюков (Пермь), Александр Поляков (Санкт-Петербург), Иван Локтюхин (Мурманск), Базарсад Баярсаикхан, Бутенбаяр Тунгалагсаикхан и Дамдин Базаржав (Монголия).
Кроме того, представители Харбинского международного фестиваля льда и снега посетили «Olkhon Ice Fest», чтобы обменяться опытом с местными организаторами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
На Байкале появился парк ледовых скульптур
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