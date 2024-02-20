В Бурятии иностранец-дальнобойщик попал под суд из-за сломавшейся фуры





Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова вместе с представителем узбекского землячества «Турон» побывала в центре временного содержания иностранных граждан. На тот момент в ЦВС находилось 25 человек. Большинство – приехавшие из СНГ плюс одна жительница соседней Монголии.



Омбудсмен побеседовала с каждым из них. Уроженец Узбекистана рассказал, как оказался в учреждении. Он, будучи дальнобойщиком, перевозил товары на большегрузном транспорте. Во время одного из рейсов автомобиль сломался. Из-за затянувшегося ремонта мужчина пропустил срок пребывания на территории России. Теперь он ждёт решения суда, но очень заинтересовался возможностью заключить контракт на военную службу.



Представитель диаспоры Узбекистана также проконсультировал своих сограждан о правилах пребывания в РФ и разъяснил, как обратиться в диаспору для помощи.



Юлия Жамбалова, в свою очередь, взяла на контроль ситуацию с оплатой уголовных штрафов, назначенных двум гражданам Узбекистана для ускорения их депортации – самостоятельно оплатить их иностранцы не могут, поскольку родственников и близких в Бурятии у них нет. В диаспоре «Турон» вопрос пообещали решить в кратчайшие сроки.



