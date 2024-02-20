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В курортном посёлке в Бурятии собаки пугают людей

В курортном посёлке в Бурятии собаки пугают людей
Общество,  Фото:Тунка-инфо.24/7»
Они облюбовали территорию около местного магазина

Жители тункинского посёлка Аршан пожаловались на псов, которые бегают по населённому пункту. Животные облюбовали территорию около магазина на улице Трактовая. «Четыре собаки пугают прохожих Куда можно обратится по поводу отлова?» – поинтересовались сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7».


Четвероногих пообещали поймать в ближайшие дни. Информацию о них уже передали в соответствующую службу. А с вопросами об отлове тункинцам посоветовали обращаться в сельскую администрацию.

В Гусиноозёрске прохожих тоже застращали бродячие псы. Три большие собаки ошиваются за одним из магазинов. По словам местных, они налетают на людей, а дети ходят этим путём в школу.
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