В курортном посёлке в Бурятии собаки пугают людей



Жители тункинского посёлка Аршан пожаловались на псов, которые бегают по населённому пункту. Животные облюбовали территорию около магазина на улице Трактовая. «Четыре собаки пугают прохожих Куда можно обратится по поводу отлова?» – поинтересовались сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7».







Четвероногих пообещали поймать в ближайшие дни. Информацию о них уже передали в соответствующую службу. А с вопросами об отлове тункинцам посоветовали обращаться в сельскую администрацию.





