Сделано это будет для проведения ремонтных работ
20 февраля в Улан-Удэ для проведения ремонтных работ на тепловых сетях с 9:00 до 13:00 отключат отопление и горячее водоснабжение по адресу: проспект Строителей, 56а.
Также 20 февраля в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00 потребителям административных зданий по ул. Павлова, 17 (2 этажа), 12, (поликлиника им. Н.А.Семашко). Об этом сообщает администрация Октябрьского района.
В некоторых домах Улан-Удэ отключат тепло и воду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Житель Узбекистана, ставший нарушителем поневоле, хочет заключить контракт на военную службу
Они облюбовали территорию около местного магазина
Новый рейс включили в список субсидируемых
Сделано это будет для проведения ремонтных работ
Там разлились наледные воды
Ребёнку требовалась срочная помощь врачей
А в правительстве на это заявили, что он вообще мог увеличиться до 6 рублей
Сельчанин отделался штрафом
На её территории появятся новые зелёные насаждения
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Соревнования проходили в столице республики
На концертных площадках края вновь «зацветёт багульник»
В нём участвовали юные инженеры
Мероприятия прошли в Гусиноозёрске
Он состоялся в доме офицеров ВВО