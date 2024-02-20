В некоторых домах Улан-Удэ отключат тепло и воду

Сделано это будет для проведения ремонтных работ



20 февраля в Улан-Удэ для проведения ремонтных работ на тепловых сетях с 9:00 до 13:00 отключат отопление и горячее водоснабжение по адресу: проспект Строителей, 56а.



Также 20 февраля в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00 потребителям административных зданий по ул. Павлова, 17 (2 этажа), 12, (поликлиника им. Н.А.Семашко). Об этом сообщает администрация Октябрьского района.

