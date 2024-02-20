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Улан-Удэ и Казань свяжут прямые рейсы

Улан-Удэ и Казань свяжут прямые рейсы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый рейс включили в список субсидируемых

Столицы Бурятии и Татарстана свяжут прямые рейсы. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. По словам руководителя воздушной гавани, новое направление включили в число субсидируемых.
 
- Росавиация опубликовала дополнительный перечень маршрутов, которые в 2024 году попадают в программу субсидирования региональных перевозок, – написал Гармаев на своей странице во «ВКонтакте». – В список включили и рейс «Казань – Улан-Удэ – Казань, что стало возможным при поддержке обоих регионов – Бурятии и Татарстана.

Главы республик поддержали маршрут. Гендиректор «Байкала» добавил, что продажа билетов может начаться в ближайшее время. 

В 2024 году жители Бурятии смогут улететь из Улан-Удэ и в Горно-Алтайск – столицу республики Алтай. Это направление тоже вошло в перечень субсидируемых в рамках постановления российского правительства № 1242.

Софинансирование из республиканского бюджета составит 5%. Выполнять рейсы будет авиакомпания «КрасАвиа» на самолётах ЯК-42. Субсидией сможет воспользоваться любой житель страны.

- Помимо Горно-Алтайска, в постановление включили рейсы из Улан-Удэ в Иркутск, Томск, Кызыл, Южно-Сахалинск, а также между Красноярском и Таксимо и Красноярском и Нижнеангарском. Они и ранее входили в число субсудируемых. Разница лишь в том, что в 2024-ом эти направления будут софинансироваться и из республиканского бюджета в соотношении от 5% до 25%, – пояснил ранее глава Минтранса РБ Александр Гоге.
авиаперевозки Аэропорт "Байкал" Казань

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