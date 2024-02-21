В Улан-Удэ состоится республиканский турнир по «Бүхэ барилдаан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

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1 марта в Улан-Удэ состоится республиканский турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» среди юношей и мужчин, посвящённый празднику «Сагаалхын Найр». Мероприятие проведут в спортивном зале культурно-спортивного комплекса «Дружба».



К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр:

- юноши 2007 г.р. и младше в весовых категориях: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг;

- мужчины в весовых категориях: 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг.



Также состоится абсолютное первенство среди юношей возрастом 12 лет (период рождения: 22 февраля 2012 г. – 10 февраля 2013 г.).



Взвешивание и регистрация участников турнира запланированы на 29 февраля с 14:00 до 18:00 в КСК «Дружба».



По итогам турнира будут награждены чемпионы и призёры с 1 по 8 места в каждой весовой категории. Также учреждён денежный приз тренеру чемпиона среди юношей. Об этом сообщает отдел национальных видов спорта дирекции спортивных сооружений министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

