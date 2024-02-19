В районе Бурятии отпраздновали Сагаалган и открытие Года семьи

Мероприятия прошли в Гусиноозёрске
17 февраля в Селенгинском районе Бурятии отметили торжественное открытие праздника в честь Года семьи и Белого месяца «Сагаалган 2024». В рамках мероприятия в Гусиноозёрске прошло шествие в национальной одежде, участники исполнили бурятский танец «ёхор» и активно участвовали в народных играх. А завершилось мероприятие праздничным концертом.
В рамках празднования огонь семейного очага был зажжён в городе Гусиноозёрск. Он был передан семье Седуновых от матери Героя России Владимира Дарковского, Людмилы Анатольевны. Этот символ, олицетворяющий единство и тепло семейного очага, уже в марте перейдёт к ещё одной семье одного из сельских поселений Селенгинского района.
Также торжественной церемонии был зарегистрирован брак и состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Кроме этого, на празднике были подведены итоги турнира по национальным видам спорта «Шагай наадан» и конкурса среди организаций и предприятий города «Сагаалганай ёхор». Победителями соревнований стали:
«Мори урилдаан»
Первое место - Бальжиева Елена
Второе место - Будаева Аюна
Третье место - Гергенова Саяна
«Шуурэлгэ»
Первое место - Гергенов Дугар
Второе место - Будаева Аюна
Третье место - Будаева Сэндэма
«Няhалалга»
Первое место - Аюшиев Арсалан
Второе место - Будаева Сэндэма
Третье место - Гергенов Дугар
«Тэбэг»
Женщины
Первое место - Цыденова Долгорма
Второе место - Доржиева Долгор
Третье место - Гатапова Арюна
Мужчины
Первое место - Гармаев Элбэг
Второе место - Дылыков Амгалан
Третье место - Гармаев Станислав
«Сээр шалган»
Первое место - Данзанов Эдуард
Второе место - Доржиев Гэсэр
Третье место - Халзанов Жаргал
В конкурсе среди организаций и предприятий города первое место заняла центральная районная больница. На втором месте – многофункциональный центр. Третье место у отдела федерального казначейства и налоговой инспекции. Об этом сообщает администрация Селенгинского района.
В районе Бурятии отпраздновали Сагаалган и открытие Года семьи
Общество, Фото:
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