Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов
В Якутии 17 февраля прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. По итогам турнира спортсмены сборной команды Бурятии завоевали 14 медалей соревнований. Борцы республики выиграли 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых наград.
Победителями и призёрами стали:
Весовая категория 61 кг
Второе место - Жаргал Дамдинов
Третье место - Эрдэм Борокшонов
Весовая категория 65 кг
Третье место - Булат Баясхолонов
Весовая категория 70 кг
Третье место - Игорь Упхоев
Весовая категория 74 кг
Третье место - Сандан Гармаев
Весовая категория 79 кг
Первое место - Тумэн Бодиев
Третье место - Очир Доржиев
Весовая категория 86 кг
Третье место - Буянто Шадапов
Весовая категория 92 кг
Второе место - Кирилл Эрхитуев
Третье место - Аюр Жигжитов
Весовая категория 97 кг
Второе место - Андрей Елбаскин
Весовая категория 125 кг
Первое место - Балдан Цыжипов
Второе место - Амгалан Бакшеев
Третье место - Эрдэм Цыренжапов
Все призёры турнира завоевали право выступить на чемпионате России этого года.
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Общество, Фото:
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