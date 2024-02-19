В Бурятии разыграли кубок по лёгкой атлетике

Соревнования проходили в столице республики
С 15 по 16 февраля в спортивном комплексе Бурятской сельхозакадемии в Улан-Удэ разыграли кубок Республики Бурятия по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены региона.
Как сообщили в спортивной школе олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике, победителями и призёрами соревнований стали:
Бег на 60 м с барьерами среди мужчин
Первое место - Пантелеев Роман, 8.8 с
Второе место - Пантелеев Дмитрий, 9.1 с, тренер Суворов Н.Н., Суворова Н. Н. и Тютрина А.Н.
Бег на 60 м среди женщин
Первое место - Медведева Юлия, 7.9 с, тренер Любарская Э.В.
Второе место - Олейник Ксения, 7.9 с, тренер Накитняк В.В.
Третье место - Дроздовская Алина, 8.2 с, тренер Чичигин С. А.
Бег на 60 м среди мужчин
Первое место - Намжилов Владимир, 6.9 с, тренер Дашиев Е.В.
Второе место - Степанов Денис, 6.9 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н. Н. и Тютрина А. Н.
Третье место - Зверьков Михаил, 6.9 с, тренер Дашиев Е.В.
Бег на 200 м среди мужчин
Первое место - Ковалёв Александр, 22.4 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н. Н. и Тютрина А. Н.
Второе место - Намжилов Владимир, 22.9 с, тренер Дашиев Е.В.
Третье место - Зверьков Михаил, 23.1 с, тренер Дашиев Е.В.
Бег на 200 м среди женщин
Первое место - Дроздовская Алина, 26.9 с, тренер Чичигин С.А.
Второе место - Медведева Юлия, 27.1 с, тренер Любарская Э.В.
Третье место - Асеева Мария, 27.2 с, тренер Леденев В.М.
Бег на 400 м среди женщин
Первое место - Дроздовская Алина, 1.00.3 с, тренер Чичигин С.А.
Второе место - Асеева Мария, 1.01.9 с, тренер Леденев В.М.
Третье место - Цыдынжапова Дарина, 1.02.6 с, тренер Темников Г.И.
Бег на 400 м среди мужчин
Первое место - Кисельников Илья, 51.8 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н.Н., Тютрина А. Н.
Второе место - Борисов Сергей, 52.1 с, тренер Темников Г.И.
Третье место - Калиберов Олег, 52.6 с, тренер Спиридонов Е.С.
Бег на 800 м среди женщин
Первое место - Банзаракцаева Евгения, 2.23.6 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н.Н. и Тютрина А.Н.
Второе место - Бадмаева Туяна, 2.24.6 с, тренер Суворов Н.Н., Суворова Н.Н., Тютрина А.Н.
Третье место - Алпатова Ангелина, 2.25.0 с, тренер Телешева М.А.
Бег на 800 м среди мужчин
Первое место - Кисельников Илья, 1.58.9 с, тренеры Суворов Н. Н., Суворова Н. Н. И Тютрина А. Н.
Второе место - Буруев Андрей, 1.59.7 с, тренеры Суворов Н. Н., Суворова Н. Н. и Тютрина А. Н.
Третье место - Доржиев Золто, 2.12.1 с, тренер Тютрина А.Н.
Бег на 1500 м среди женщин
Первое место - Буткова Оксана, 4.49.8 с
Второе место - Банзаракцаева Евгения, 4.57.1 с
Третье место - Бадмаева Туяна, 5.06.4 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н. Н. И Тютрина А. Н.
Бег на 1500 м среди мужчин
Первое место - Захожев Дмитрий, 4.23.0 с, тренер Домнин В.Д.
Второе место - Бадмаев Баир, 4.24.5 с
Третье место - Худяков Владислав, 4.26.1 с, тренер Темников Г.И.
Бег на 3000 м среди мужчин
Первое место - Троценко Роман, 8.34.1 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н.Н.
Второе место - Захожев Дмитрий, 9.42.6 с, тренер Домнин В.Д.
Третье место - Капустин Евгений, 9.42.6 с, тренеры Суворов Н. Н и Суворова Н.Н.
Бег на 3000 м среди женщин
Первое место - Буткова Оксана, 10.36.1 с, тренеры Суворов Н.Н., Суворова Н.Н
Второе место - Леонова Анна, 10.37.2 с, тренер Домнин В.Д.
Третье место - Гец Карина, 10.51.9 с, тренер Накитняк В.В.
В Бурятии разыграли кубок по лёгкой атлетике
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