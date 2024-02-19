Треть улан-удэнцев считают 23 февраля праздником всех мужчин







В этот день принято поздравлять не только тех, кто служил в армии и прямо сейчас защищает родину (включая женщин), а вообще всех представителей сильного пола.





Тем временем представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что для каждого второго жителя бурятской столицы 23 февраля – профессиональный праздник именно военных, бывших и нынешних. Треть (34%) считают День защитника Отечества праздником всех мужчин. Для 10% наших земляков это просто ещё один выходной день в календаре.



В большинстве улан-удэнских компаний 23-го числа так или иначе чествуют сильную половину. В одних вручают подарки, в других накрывают столы, где-то пишут стихи и готовят речи, а в некоторых коллективах будет всё и сразу. Про презенты, к примеру, рассказали 35% опрошенных, про застолья или чаепития и торжественные речи – по 12%. А 22% ответили, что в их организациях поздравлять мужчин не планируют – мол, их мало и никто из них не служил.

В ближайшую пятницу, 23 февраля, вся страна отметит День защитника Отечества. В честь него россиян ждут три выходных подряд – по 25-ое число включительно.