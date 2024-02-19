19 февраля

18 февраля

Популярное

Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО

Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Соревнования завершились в столице Амурской области

Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по дартс прошли в Благовещенске с 16 по 18 февраля. Сборная Бурятии завоевала две золотые медали.

Победителем среди молодёжи стал кандидат в мастера спорта Аюша П. Он учится в 9 классе Иволгинской средней общеобразовательной школы.

Чемпионкой среди женщин в одиночном разряде стала мастер спорта России Мариана Цыренжапова, лаборант ГБУЗ «РКПТД».

В смешанной программе сборная Бурятии в составе кандидата в мастера спорта Жаргала Санжиева, мастера спорта Аллы Эрдыниевой, а также кандидата в мастера спорта Мунко Пунцукова заняла третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Бурятия чемпионат ДФО первенство ДФО дартс спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем
Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем
Общество, 19.02.2024
Именинница проживает в Кяхтинском районе
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
Общество, 19.02.2024
Они получили ведомственные награды Минздрава России
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
Общество, 19.02.2024
В столице республики завершился турнир «Белый месяц»
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Общество, 19.02.2024
Соревнования завершились в столице Амурской области
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Общество, 19.02.2024
Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов
В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят
В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят
Общество, 19.02.2024
Люди пожаловались на странный сыр из магазина
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Общество, 19.02.2024
Оксана Бухольцева сравнила её качество в Токмаке и Донецке 
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Общество, 19.02.2024
Стройфирму уже предупредили о грозящей ей ответственности
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
Общество, 19.02.2024
Регистрировать группу нужно за 10 рабочих дней до выхода на маршрут
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
Общество, 19.02.2024
В республике подорожали лекарства, приём у врачей и рытьё могил
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
Общество, 19.02.2024
В честь праздника устроили концерт 
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
Общество, 19.02.2024
Улан-удэнцам больше не придётся подолгу дозваниваться до диспетчеров
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
Общество, 19.02.2024
Стало известно, кто будет подыскивать замену Владимиру Смолину
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
Общество, 19.02.2024
Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^