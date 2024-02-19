Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования завершились в столице Амурской области



Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по дартс прошли в Благовещенске с 16 по 18 февраля. Сборная Бурятии завоевала две золотые медали.



Победителем среди молодёжи стал кандидат в мастера спорта Аюша П. Он учится в 9 классе Иволгинской средней общеобразовательной школы.



Чемпионкой среди женщин в одиночном разряде стала мастер спорта России Мариана Цыренжапова, лаборант ГБУЗ «РКПТД».



В смешанной программе сборная Бурятии в составе кандидата в мастера спорта Жаргала Санжиева, мастера спорта Аллы Эрдыниевой, а также кандидата в мастера спорта Мунко Пунцукова заняла третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



