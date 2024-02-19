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Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы

Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы
Общество,  Фото:Pixabay.com
Популярная у дачников ипомея внезапно попала под запрет по всей России

На днях ряд федеральных СМИ сообщил, что выращивание ипомеи трёхцветной, очень популярной у дачников, теперь может обернуться уголовным делом. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов пояснил РИА Новости: в семечках этого цветка содержатся галлюциногенные, наркотические вещества.

Если в огороде или на дачном участке насчитают более ста штук, это уже будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трёх граммов семян. «Наказание составляет до двух лет лишения свободы», – предостерёг парламентарий.

Гаврилов добавил, что это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах и у обочин. Внешне оно очень похоже на полевой вьюнок и растёт повсюду как сорняк. Уже то, что цветки есть на участке, является поводом для немалого штрафа. 
 
Ранее кабмин опубликовал постановление, согласно которому за выращивание ипомеи в крупных объёмах вводится уголовная ответственность. Информацию об этом подтвердили тункинцам в местной группе «Тунка-инфо.24/7». В ОМВД по Тункинскому району отметили, что ипомея трёхцветная в Бурятии отныне под запретом.  
растения цветы дачи

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