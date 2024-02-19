Улан-удэнцы заподозрили использование запрещённых реагентов возле торгового центра





























В минувшее воскресенье, 18 февраля, жители Улан-Удэ обратили внимание на белые разводы на лестнице торгового центра. Подойдя ближе, горожане заметили вещество похожее на реагенты, которые «топят» снег и устраняют наледь. Однако использовать подобные реагенты в регионе нельзя.- Гуляли с супругой по центру, в глаза бросилась лестница - всё крыльцо белое, в разводах. Присмотрелись, это похоже на реагенты. Снега, наледи тут действительно нет. Усыпана не вся поверхность, а в основном ливнёвки, - рассказал «Байкал-Daily» наблюдательный улан-удэнец. – Вокруг характерный серо-коричневый снег, а белые следы заметны и внутри торгового центра.В городском комбинате по благоустройству «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию:«Данная прилегающая территория принадлежит торговому центру. Наши сотрудники используют песок, а не реагенты. Скорее всего, тротуар посыпали обычной солью для того, чтобы убрать лёд. Они потом это всё уберут, а затем посыпают тротуар песком».Дороги и тротуары в республике подсыпают только песком, чтобы не навредить Байкалу. Дело в том, что Улан-Удэ входит в водосборную зону Байкальской природной территории и использование химических реагентов, как, например, в других городах, запрещено федеральным законом об охране озера и другими нормативными актами.