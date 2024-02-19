19 февраля

18 февраля

Популярное

В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука

В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
Общество,  Фото:отдел национальных видов спорта ДСС
В столице республики завершился турнир «Белый месяц»

17 февраля в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир «Белый месяц» по стрельбе из традиционного бурятского лука. Он собрал в региональном центре по стрельбе из лука около 130 участников из 9 команд Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Как сообщает отдел национальных видов спорта дирекции спортивных сооружений министерства спорта и молодёжной политики РБ, призёрами соревнований стали:

Мужчины
Первое место - Гармаев Баирта, 58 очков
Второе место - Цыбикжапов Олег, 58 очков
Третье место - Тучинов Тимур, 58 очков

Мужчины ветераны
Первое место - Намсараев Насан, 52 очка
Второе место - Дугаров Бабу-Доржи, 48 очков
Третье место - Николаев Дугаржап, 43 очка

Женщины
Первое место - Молонова Арюна, 56 очков
Второе место - Доржиева Сэсэг, 50 очков
Третье место - Гончикова Туяна, 49 очков

Женщины ветераны
Первое место - Базарова Оюун, 51 очко
Второе место - Тучинова Марина, 47 очков
Третье место - Гатапова Светлана, 40 очков

Абсолютное первенство

Мужчины
Первое место - Ринчинов Мэргэн, 15 очков
Второе место - Цыремпилов Бэлигто, 13 очков
Третье место - Бадмаев Сандан, 12 очков
Четвёртое место - Гармаев Баирта, 8 очков

Ветераны
Первое место - Билдаков Альберт, 11 очков
Второе место - Дугаров Бабу-Доржи, 10 очков
Третье место - Николаев Дугаржап, 10 очков
Четвёртое место - Цыренов Сергей, 8 очков

Женщины
Первое место - Молонова Арюна, 8 очков
Второе место - Лыгденова Наталья, 8 очков
Третье место - Тучинова Марина, 7 очков
Четвёртое место - Урбаева Лариса, 7 очков

Бурятский традиционный лук
Первое место - Дэнзэн Батор, 44 очка
Второе место - Сыденьбимба, 38 очков
Третье место - Хорганов Эрдэм, 27 очков

Звание «Ласти мэргэн» получил Бато Тугулханов (9 ласти). Лучшим исполнителем «бара» стал Дэлгэр Дугаров.

стрельба из лука Бурятия турнир спорт национальные виды спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии награждены 14 медицинских работников
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
Общество, 19.02.2024
Они получили ведомственные награды Минздрава России
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
Общество, 19.02.2024
В столице республики завершился турнир «Белый месяц»
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Общество, 19.02.2024
Соревнования завершились в столице Амурской области
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Общество, 19.02.2024
Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов
В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят
В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят
Общество, 19.02.2024
Люди пожаловались на странный сыр из магазина
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Общество, 19.02.2024
Оксана Бухольцева сравнила её качество в Токмаке и Донецке 
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Общество, 19.02.2024
Стройфирму уже предупредили о грозящей ей ответственности
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
Общество, 19.02.2024
Регистрировать группу нужно за 10 рабочих дней до выхода на маршрут
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
Общество, 19.02.2024
В республике подорожали лекарства, приём у врачей и рытьё могил
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
Общество, 19.02.2024
В честь праздника устроили концерт 
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
Общество, 19.02.2024
Улан-удэнцам больше не придётся подолгу дозваниваться до диспетчеров
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
Общество, 19.02.2024
Стало известно, кто будет подыскивать замену Владимиру Смолину
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
Общество, 19.02.2024
Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях
МФЦ в Бурятии закроется
МФЦ в Бурятии закроется
Общество, 19.02.2024
Он не будет работать несколько дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^