Крепкие морозы задержатся в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Столбик термометра опустится до -45 градусов



Бурятию ждёт морозная неделя. По данным Бурятского гидрометцентра, начале недели по ночам столбик термометра опустится до -31,-37, местами до -40,-45, днём «потеплеет» до -18,-24.



Во вторник, 20 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по крайнему северу небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -38,-43, местами -32,-37, по Прибайкалью, северу и югу при облачности -26,-31, днём -16,-21, местами -22,-27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью 3-8, днём 5-10 м/с. Температура ночью -32,-34, днём -19,-21.



В среду, 21 февраля, преимущественно без осадков, ночью по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -37,-42, по северной половине при облачности -24,-29, днём -18,-23, местами -8,-13.



В четверг, 22 февраля, осадки вновь обойдут республику стороной. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -27,-32, днём -17,-22, местами -7,-12.



23-24 февраля республика окажется под влиянием южного циклона и морозы ослабнут, ожидается снег. В ночные часы ожидается -23,-29, днём -13,-18 градусов.



25-26 февраля преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода. Ветер слабый до умеренного. Преобладающая температура ночью -26,-31, местами до -32,-37, днём -14,-19.

