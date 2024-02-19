Его построили в Утате
16 февраля в Бурятии открыл свои двери новый объект здравоохранения – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в улусе Утата Закаменского района. Строительство осуществлялось в рамках республиканской целевой программы. Подрядная организация возвела строение за два месяца, уложившись в сроки.
Новый ФАП – это красивое модульное здание медицинского назначения. Общая стоимость оборудования составила более 8 млн 574 тысяч 200 рублей. Средства взяты из республиканского бюджета.
Как сообщили в администрации района, первый медицинский пункт в Утате был построен во второй половине 30-х годов. Это было большое деревянное здание в центре села. В 1978 году на его смену пришёл новый фельдшерский пункт. Типовое деревянное помещение было площадью 105 кв. м.
В улусе Бурятии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, Фото:
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