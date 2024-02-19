В Бурятии награждены 14 медицинских работников

Они получили ведомственные награды Минздрава России



В пятницу, 16 февраля, в Улан-Удэ прошла церемония награждения лучших медицинских работников Бурятии ведомственными наградами министерства здравоохранения России. Награды вручили федеральный министр Михаил Мурашко и глава Бурятии Алексей Цыденов.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, нагрудным знаком министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения» награждены:

1. Васильева Ритта, врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский психоневрологический диспансер»;

2. Климова Марина, врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»;

3. Мункуев Жаргал, врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»;

4. Онтоев Александр, врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский перинатальный центр министерства здравоохранения Республики Бурятия»;

5. Хасаншина Ирина, медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Муйская центральная районная больница»;

6. Цыбенова Евгения, старшая медицинская сестра государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»;

7. Цыбикова Розалия, врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6»;

8. Черняева Марина, врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова».



Почётные грамоты министерства здравоохранения Российской Федерации вручены:

1. Дондоковой Ирине, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер»;

2. Захаровой Антонине, медицинской сестре филиала «Детский туберкулёзный санаторий «Солнышко» государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой»;

3. Мункоевой Елене, врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бурятская республиканская станция переливания крови»;

4. Никифоровой Светлане, акушерке государственного автономного учреждения здравоохранения «Заиграевская центральная районная больница»;

5. Сушкеевой Ольге, медицинской сестре государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница»;

6. Жарниковой Оксане, медицинской сестре государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2».



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