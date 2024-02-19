Он состоялся в доме офицеров ВВО
В Хабаровске, в доме офицеров Восточного военного округа отпраздновали бурятский Новый год – Сагаалган. Праздник Белого месяца покорил хабаровчан.
Кроме праздничного концерта, все желающие смогли попробовать поиграть в традиционные игры, например, «шагай наадан», или отведать блюда национальной кухни, которые готовят к празднику. И конечно, все узнали множество легенд, которые ходят вокруг Бурятии и праздника.
- В буддийской традиции празднование Нового года — Сагаалгана — приходится на разные даты — между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Участие в празднике приняли представители бурятской диаспоры Хабаровска. Их семьи пришли на празднование Сагаалгана в национальных костюмах. Также ламы Буддийской традиционной сангхи России сообщили на празднике о начале строительства дацана в Хабаровске.
В Хабаровске отпраздновали Сагаалган
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