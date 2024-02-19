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В Бурятии до -29 градусов

Общество, 
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -18,-23, местами -24,-29.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -20,-22.


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