На окраине Улан-Удэ пилят лёд

Распил улучшит пропускную способность ручья
В микрорайоне Вагжанова распиливают лёд и углубляют русло ручья по улице Каменная. Эти работы организованы администрацией Советского района, сообщили в пресс-службе мэрии.
Здесь отметили, что мониторинг состояния ручья ведётся с начала зимнего периода.
- Распил и углубление русла ручья помогут улучшить его пропускную способность и снизить риск выхода воды на поверхность, - пояснили в администрации города.
Здесь из-за действия ключей и сплошного ледообразования зимой, особенно в период резкого понижения температур, отмечается выход воды вблизи жилых домов, детской площадки и автомобильной дороги.
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