На окраине Улан-Удэ пилят лёд





В микрорайоне Вагжанова распиливают лёд и углубляют русло ручья по улице Каменная. Эти работы организованы администрацией Советского района, сообщили в пресс-службе мэрии.Здесь отметили, что мониторинг состояния ручья ведётся с начала зимнего периода.- Распил и углубление русла ручья помогут улучшить его пропускную способность и снизить риск выхода воды на поверхность, - пояснили в администрации города.Здесь из-за действия ключей и сплошного ледообразования зимой, особенно в период резкого понижения температур, отмечается выход воды вблизи жилых домов, детской площадки и автомобильной дороги.