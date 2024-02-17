Ребята торжественно дали клятву
40 учеников Иркутской школы №10 имени П.А. Пономарева посвятили в кадеты МЧС России. Удостоверения им вручили начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко и другие почётные гости от Главного управления и 1 пожарно-спасательного отряда.
- Кадеты проходят большой путь в изучении пожарно-спасательного профиля. Их ждут занятия по гражданско-патриотическому, спортивному, эстетическому направлениям, - сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Наставниками кадет выступает и личный состав Главного управления, который обучает школьников основам профессии «спасатель», передаёт свой профессиональный опыт и организует для учащихся кадетских классов МЧС познавательный досуг: экскурсии в пожарные части, музеи, и многие другие мероприятия.
В Иркутске 40 школьников посвятили в кадеты МЧС России
Общество, Фото:
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