Профилактическая акция прошла в Бичурском районе
В Бичурском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции с представителем Общественного совета при районном отделе полиции Людмилой Афанасьевой, членом Совета отцов Виталием Песковым, а также с активистами отряда ЮИД «Дорожный патруль» проверили соблюдение Правил дорожного движения вблизи Бичурской школы № 4.
- Юные помощники, вооружившись ярким плакатом с призывом смотреть по сторонам и дорожными знаками, встречали прохожих вблизи пешеходного перехода, по которому ежедневно передвигаются пешие участники дорожного движения. Участники мероприятия призывали к безопасному вождению водителей транспортных средств при проезде пешеходных переходов, акцентировав внимание на движении вблизи образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
С детьми поговорили об особенностях перехода проезжей части, важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в тёмное время суток.
Людмила Афанасьева рекомендовала проходящим школьникам воздержаться от использования гаджетов, наушников и других отвлекающих внимание предметов во время передвижения по дороге.
- Переходя дорогу, будьте бдительными. Своим примером покажите младшеклассникам, как правильно переходить проезжую часть, - обратилась общественница к ребятам.
Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за административные правонарушения, вручили тематические памятки и призывали всех неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
В Бурятии дети призвали смотреть пешеходов по сторонам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребята торжественно дали клятву
Профилактическая акция прошла в Бичурском районе
Начальнику части готовы платить всего 29 тысяч в месяц
Эта проблема возникает на первом году жизни у 40% детей
Коммунальные службы города получили новую спецтехнику
Также пройдёт турнир у ветеранов
Конкурс приурочен ко Дню православной книги
Порывы ветра достигнут 18 м/с
Соревнования станут VI этапом зимнего кубка республики
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение
Международный конкурс проведут в столице республики в конце марта
Он пройдёт в первый день весны
Мероприятие получило поддержку из федерального бюджета
Благоустройство проведут в Нижнеангарске и Новом Уояне
Мостовой переход демонтируют и возведут новый