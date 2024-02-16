16 февраля

15 февраля

Популярное

Вдове участника СВО из Бурятии грозит лишение родительских прав

Вдове участника СВО из Бурятии грозит лишение родительских прав
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерявшая мужа женщина оказалась в СИЗО

Недавно уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в следственном изоляторе (СИЗО-1) в Улан-Удэ. Она проверила условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых женщин и провела приём по личным вопросам.

Никаких жалоб у них не оказалось. Обращения же к омбудсмену касались восстановления родительских прав, медицинского и пенсионного обеспечения. Одна из обвиняемых, которой грозит лишение родительских прав, рассказала, что её супруг погиб на специальной военной операции. После этого жительница республики осталась одна с ребёнком.

- Близких родственников, которые могли бы поддержать её в трудной жизненной ситуации, не оказалось – с 17 лет она сирота. С родителями погибшего военнослужащего отношения у его жены не ладились с самого начала совместной жизни. В результате она стала злоупотреблять спиртными напитками, вести асоциальный образ жизни и оказалась в местах лишения свободы, – отметили в аппарате уполномоченного.

В беседе с омбудсменом женщина сообщила, что осознала все свои ошибки, раскаялась за асоциальное поведение и готова всё исправить ради дочки. Юлия Жамбалова взяла обращение на контроль для проработки с органами опеки и попечительства. 
дети родители уполномоченный по правам человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки
В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки
Общество, 16.02.2024
Они предназначены для военнослужащих и их семей
В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
Общество, 16.02.2024
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино
В Улан-Удэ труженица тыла отметила 90-летие
В Улан-Удэ труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 16.02.2024
Юбилейный день рождения отпраздновала уроженка Аларского района
В Бурятии инвалидам-«афганцам» перечислят единовременную денежную выплату
В Бурятии инвалидам-«афганцам» перечислят единовременную денежную выплату
Общество, 16.02.2024
То же коснётся родителей погибших военнослужащих
Капитан завоевала для Бурятии серебро чемпионата России по самообороне
Капитан завоевала для Бурятии серебро чемпионата России по самообороне
Общество, 16.02.2024
Спортсменка является чемпионом мира по этой дисциплине
Пригородные районы в Бурятии обрастают частными домами
Пригородные районы в Бурятии обрастают частными домами
Общество, 16.02.2024
Активнее всего их строят в Иволгинском и Тарбагатайском
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в Бурятии
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в Бурятии
Общество, 16.02.2024
Жителей призывают тщательно мыть овощи и фрукты
В Улан-Удэ и пригороде наводнение угрожает почти 8000 домов
В Улан-Удэ и пригороде наводнение угрожает почти 8000 домов
Общество, 16.02.2024
Их пообещали защитить от «большой» воды с помощью дамб
Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли
Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли
Общество, 16.02.2024
Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 23 февраля
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 23 февраля
Общество, 16.02.2024
Однако часть горожан всё же хотят устроить себе мини-отпуск
Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги
Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги
Общество, 16.02.2024
При этом автомобиль женщина приобрела до брака
В Бурятии прошёл турнир по волейболу среди лесников
В Бурятии прошёл турнир по волейболу среди лесников
Общество, 16.02.2024
Турнир посвятили памяти работников, погибших при исполнении служебного долга
Более 30 миллиардов: В Бурятии объём соцвыплат побил рекорд
Более 30 миллиардов: В Бурятии объём соцвыплат побил рекорд
Общество, 16.02.2024
Половину этой суммы направили на единые пособия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^