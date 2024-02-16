Вдове участника СВО из Бурятии грозит лишение родительских прав

Потерявшая мужа женщина оказалась в СИЗО



Недавно уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в следственном изоляторе (СИЗО-1) в Улан-Удэ. Она проверила условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых женщин и провела приём по личным вопросам.



Никаких жалоб у них не оказалось. Обращения же к омбудсмену касались восстановления родительских прав, медицинского и пенсионного обеспечения. Одна из обвиняемых, которой грозит лишение родительских прав, рассказала, что её супруг погиб на специальной военной операции. После этого жительница республики осталась одна с ребёнком.



- Близких родственников, которые могли бы поддержать её в трудной жизненной ситуации, не оказалось – с 17 лет она сирота. С родителями погибшего военнослужащего отношения у его жены не ладились с самого начала совместной жизни. В результате она стала злоупотреблять спиртными напитками, вести асоциальный образ жизни и оказалась в местах лишения свободы, – отметили в аппарате уполномоченного.



В беседе с омбудсменом женщина сообщила, что осознала все свои ошибки, раскаялась за асоциальное поведение и готова всё исправить ради дочки. Юлия Жамбалова взяла обращение на контроль для проработки с органами опеки и попечительства.

