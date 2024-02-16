Потерявшая мужа женщина оказалась в СИЗО
Недавно уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в следственном изоляторе (СИЗО-1) в Улан-Удэ. Она проверила условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых женщин и провела приём по личным вопросам.
Никаких жалоб у них не оказалось. Обращения же к омбудсмену касались восстановления родительских прав, медицинского и пенсионного обеспечения. Одна из обвиняемых, которой грозит лишение родительских прав, рассказала, что её супруг погиб на специальной военной операции. После этого жительница республики осталась одна с ребёнком.
- Близких родственников, которые могли бы поддержать её в трудной жизненной ситуации, не оказалось – с 17 лет она сирота. С родителями погибшего военнослужащего отношения у его жены не ладились с самого начала совместной жизни. В результате она стала злоупотреблять спиртными напитками, вести асоциальный образ жизни и оказалась в местах лишения свободы, – отметили в аппарате уполномоченного.
В беседе с омбудсменом женщина сообщила, что осознала все свои ошибки, раскаялась за асоциальное поведение и готова всё исправить ради дочки. Юлия Жамбалова взяла обращение на контроль для проработки с органами опеки и попечительства.
Вдове участника СВО из Бурятии грозит лишение родительских прав
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они предназначены для военнослужащих и их семей
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино
Юбилейный день рождения отпраздновала уроженка Аларского района
Победителем стал уланудэнец
То же коснётся родителей погибших военнослужащих
Спортсменка является чемпионом мира по этой дисциплине
Активнее всего их строят в Иволгинском и Тарбагатайском
Жителей призывают тщательно мыть овощи и фрукты
Специалисты усилят за ними контроль
Их пообещали защитить от «большой» воды с помощью дамб
Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты
Однако часть горожан всё же хотят устроить себе мини-отпуск
При этом автомобиль женщина приобрела до брака
Турнир посвятили памяти работников, погибших при исполнении служебного долга
Половину этой суммы направили на единые пособия