Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты
Ледовая переправу в проливе Малое Море до байкальского острова Ольхон вновь открыли. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Несколько дней назад переправу закрывали из-за образовавшегося на льду Байкала разлома.
Её маршрут прежний: Куркут –Иркутская Губа. Это единственная безопасная ледовая дорога на Ольхон, подчёркивают сотрудники МЧС.
- Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты. В случае ухудшения ледовой ситуации на Байкале переправа может быть закрыта, – предупреждают в ведомстве.
При проезде по переправе необходимо соблюдать правила дорожного движения. Нельзя выезжать на лёд вне ледовой переправы – она огорожена вешками.
Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли
Общество, Фото:
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