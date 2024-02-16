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Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли

Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты

Ледовая переправу в проливе Малое Море до байкальского острова Ольхон вновь открыли. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Несколько дней назад переправу закрывали из-за образовавшегося на льду Байкала разлома.

Её маршрут прежний: Куркут –Иркутская Губа. Это единственная безопасная ледовая дорога на Ольхон, подчёркивают сотрудники МЧС.

- Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты. В случае ухудшения ледовой ситуации на Байкале переправа может быть закрыта, – предупреждают в ведомстве.

При проезде по переправе необходимо соблюдать правила дорожного движения. Нельзя выезжать на лёд вне ледовой переправы – она огорожена вешками.

Ольхон Ледовые переправы Байкал

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