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В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет

В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Его будут выключать с 19 по 22 февраля

В Октябрьском районе Улан-Удэ рассказали о планируемых отключениях в электросетях в период с 19 по 22 февраля.

Так, 19 февраля с 10:00 до 17:00 из-за регулировки не будет света по адресам: 111 микрорайон, 11-17, 13а, 14, 14а, 14б, 1-52; 112 микрорайон, 11, 21, 23, 24, 27, 28, 29.

20 февраля с 10:00 до 17:00 отключение электричества из-за ремонта произойдёт по адресам: ул. Терешковой, 3 (ДШИ №4); ул. Терешковой, 3б (ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк»); ул. Терешковой, 1а (тяговая №15); ул. Терешковой, 7а, 5б; бульвар Карла Маркса, 10 (общежитие ВСГИК); ул. Терешковой, 5 (общежитие ВСГИК); бульвар Карла Маркса, 15а; ул. Терешковой, 7.

С 19 по 22 февраля для замены опор с 10:00 до 17:00 выключат свет в домах на ул. Клюквенная, 7-9; ул. Клюквенная, 37, 7а. Об этом сообщает администрация района.
Октябрьский район отключение света Улан-Удэ

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