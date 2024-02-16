Его будут выключать с 19 по 22 февраля
В Октябрьском районе Улан-Удэ рассказали о планируемых отключениях в электросетях в период с 19 по 22 февраля.
Так, 19 февраля с 10:00 до 17:00 из-за регулировки не будет света по адресам: 111 микрорайон, 11-17, 13а, 14, 14а, 14б, 1-52; 112 микрорайон, 11, 21, 23, 24, 27, 28, 29.
20 февраля с 10:00 до 17:00 отключение электричества из-за ремонта произойдёт по адресам: ул. Терешковой, 3 (ДШИ №4); ул. Терешковой, 3б (ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк»); ул. Терешковой, 1а (тяговая №15); ул. Терешковой, 7а, 5б; бульвар Карла Маркса, 10 (общежитие ВСГИК); ул. Терешковой, 5 (общежитие ВСГИК); бульвар Карла Маркса, 15а; ул. Терешковой, 7.
С 19 по 22 февраля для замены опор с 10:00 до 17:00 выключат свет в домах на ул. Клюквенная, 7-9; ул. Клюквенная, 37, 7а. Об этом сообщает администрация района.
В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для жителей региона эта тема актуальная
Протяжённость участка составляет 13 км
Они предназначены для военнослужащих и их семей
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино
Потерявшая мужа женщина оказалась в СИЗО
Юбилейный день рождения отпраздновала уроженка Аларского района
Победителем стал уланудэнец
То же коснётся родителей погибших военнослужащих
Спортсменка является чемпионом мира по этой дисциплине
Активнее всего их строят в Иволгинском и Тарбагатайском
Жителей призывают тщательно мыть овощи и фрукты
Специалисты усилят за ними контроль
Их пообещали защитить от «большой» воды с помощью дамб
Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты
Однако часть горожан всё же хотят устроить себе мини-отпуск