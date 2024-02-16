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Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги

Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом автомобиль женщина приобрела до брака

Жительнице Муйского района Бурятии пришлось через суд «выбивать» с бывшего мужа деньги за её автомобиль, который он незаконно продал.

Женщина на свои деньги, а также на деньги своей мамы приобрела автомобиль, но договор купли-продажи в письменной форме оформила не сразу. К моменту же оформления она стала жить с возлюбленным. Спустя некоторое время пара зарегистрировала брак.

Но вскоре супруги развелись. При этом мужчина тайком продал машину бывшей жены и присвоил себе деньги.

Женщина обратилась в суд.

- Автомобиль являлся личной собственностью истца, поскольку приобретён до брака с Т. и на её личные денежные средства. Т. произвёл отчуждение автомобиля без её разрешения, тем самым причинил ущерб, который подлежит возмещению, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда.

Суд пришёл к выводу, что экс-супруг распорядился автомобилем без согласия владелицы, чем причинил убытки. Требования женщины полностью удовлетворены, суд взыскал с бывшего мужа деньги с продажи машины. 
семьи

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