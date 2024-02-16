Однако часть горожан всё же хотят устроить себе мини-отпуск
Следующая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, будет короткой. Трудиться жители республики будут всего четыре дня, а после наступит длинный уик-энд – с 23 по 25 февраля включительно (пятница-воскресенье).
Дополнительный выходной россиянам устроят в честь Дня защитника Отечества. Как выяснилось, часть жителей бурятской столицы (12%) хотят продлить трёхдневный отдых, взяв отгулы и даже отпуск. Однако большинство – 66% наших земляков – делать этого не собираются, рассказали в сервисе SuperJob.
Желающих растянуть отдых среди мужчин больше, чем среди женщин – 17% и 7%. Улан-удэнцы до 34 лет пишут заявления на отгулы чаще тех, кто старше (16% и 8%).
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 23 февраля
Общество, Фото:
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