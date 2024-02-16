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На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы

На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Благоустройство проведут в Нижнеангарске и Новом Уояне

В Северо-Байкальском районе Бурятии в этом году будут благоустроены две дворовые территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они расположены в посёлке Нижнеангарск, по улице Ленина, 36 и 117в.

Также будет в райцентре будет благоустроена общественная территория – площадь Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой. А в посёлке Новый Уоян запланировано благоустройство аллеи воинов-интернационалистов. Об этом рассказал глава района Игорь Пухарев.

Как сообщили в администрации района, ранее в посёлке Новый Уоян были проведены работы по благоустройству парковой зоны «Лукоморье» на сумму более 2,6 миллионов рублей. В парке были установлены малые архитектурные формы: избушка Бабы Яги, качели, развивающий комплекс, входная арка, зона отдыха «12 месяцев», установлено ограждение и видеонаблюдение.

Бурятия благоустройство Северо-Байкальский район дворовые территории

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