На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы

Общество, Фото: администрация Северо-Байкальского района

Благоустройство проведут в Нижнеангарске и Новом Уояне



В Северо-Байкальском районе Бурятии в этом году будут благоустроены две дворовые территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они расположены в посёлке Нижнеангарск, по улице Ленина, 36 и 117в.



Также будет в райцентре будет благоустроена общественная территория – площадь Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой. А в посёлке Новый Уоян запланировано благоустройство аллеи воинов-интернационалистов. Об этом рассказал глава района Игорь Пухарев.



Как сообщили в администрации района, ранее в посёлке Новый Уоян были проведены работы по благоустройству парковой зоны «Лукоморье» на сумму более 2,6 миллионов рублей. В парке были установлены малые архитектурные формы: избушка Бабы Яги, качели, развивающий комплекс, входная арка, зона отдыха «12 месяцев», установлено ограждение и видеонаблюдение.



