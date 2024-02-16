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В прибрежном районе Бурятии из-за непогоды ухудшилась видимость

В прибрежном районе Бурятии из-за непогоды ухудшилась видимость
Общество,  Фото:УГИБДД по РБ
На него обрушился снег

В Кабанском районе Бурятии ухудшились дорожные условия. Там плохая видимость и идёт снег, а на дорогах образовались накаты. Об этом предупредили в местной группе «Кабанск-инфо.24/7».



В ОГИБДД района автомобилистов просят соблюдать дистанцию и боковой интервал на дороге и быть аккуратнее при совершении манёвров. Во время снегопада скорость советуют снижать до минимума, чтобы при возникновении опасности была возможность предотвратить ДТП.

- Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях обзор у них быть ограничен, – подчеркнули в Госавтоинспекции и при возможности призвали жителей республики воздержаться от поездок в район.
дороги погода снег

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