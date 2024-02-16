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В Улан-Удэ суд обязал детскую больницу обзавестись необходимой техникой

В Улан-Удэ суд обязал детскую больницу обзавестись необходимой техникой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

По иску прокурора Октябрьского района Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница обеспечена необходимым медицинским оборудованием.

- Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения прав детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Установлено, что в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» отсутствовало оборудование в отделениях медицинской реабилитации № 2 и № 3, необходимое несовершеннолетним пациентам для получения медицинской помощи и реабилитации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор района направил в суд иск об обязании больницы приобрести медицинскую технику, а министерства здравоохранения – выделить необходимое финансирование.

Суд удовлетворил иск. Решение уже исполнено: сейчас больница оснащена системами реабилитации нижних конечностей, подъёма пациентов и дальнейшего перемещения, велоэргометром и другим оборудованием.

прокуратура детская республиканская клиническая больница

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