Иск подала прокуратура
По иску прокурора Октябрьского района Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница обеспечена необходимым медицинским оборудованием.
- Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения прав детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Установлено, что в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» отсутствовало оборудование в отделениях медицинской реабилитации № 2 и № 3, необходимое несовершеннолетним пациентам для получения медицинской помощи и реабилитации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района направил в суд иск об обязании больницы приобрести медицинскую технику, а министерства здравоохранения – выделить необходимое финансирование.
Суд удовлетворил иск. Решение уже исполнено: сейчас больница оснащена системами реабилитации нижних конечностей, подъёма пациентов и дальнейшего перемещения, велоэргометром и другим оборудованием.
В Улан-Удэ суд обязал детскую больницу обзавестись необходимой техникой
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