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В Иркутской области объяснили выходы диких зверей к людям

В Иркутской области объяснили выходы диких зверей к людям
Общество,  Фото:pixabay.com
Для жителей региона эта тема актуальная

В Иркутской области сотрудники особо охраняемых природных территорий рассказали, зачем дикие звери и птицы приближаются к людям. Таким событиям специалисты научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» не удивляются. Более того, они знают порядок действий, которые нужно выполнить, чтобы ни дикий «гость», ни люди не пострадали.

По поводу причин появления зверей и птиц вблизи жилья специалисты говорят следующее:

Если на улицах появилось копытное (например, косуля), то скорее всего животное ищет защиты от хищников. На их фоне человек выглядит не столь страшно.

Волки, рыси и даже соболи могут прийти за лёгкой добычей в виде домашних питомцев на самовыгуле, домашних птиц. Молодых хищников из леса ближе к людям могут вытеснять их старшие и более агрессивные собратья, когда популяция существенно растёт и требуются новые территории.

Медведей зачастую привлекает запах свалок, пищевых отходов и люди, готовые на трассе «угостить мишку вкусняшкой», из-за чего животные превращаются в попрошаек, а позже и в грабителей. Территориальные споры между медведями – также одна из причин их выхода к человеку.

Дикие хищные птицы и летучие мыши могут облюбовать чердаки и заброшенные здания. Там они находят место для сна, а в самом населённом пункте – достаточную кормовую базу в виде голубей и насекомых соответственно.

- Зачастую люди долгое время могут не замечать соседства с представителями дикой природы, но всё тайное однажды становится явным. Будьте внимательными к окружающему миру, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область дикие животные

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