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Снятый в Бурятии «Головар-2» приблизился к полумиллиону просмотров на YouTube

Снятый в Бурятии «Головар-2» приблизился к полумиллиону просмотров на YouTube
Общество,  Фото:скриншот с видео на канале «Студия М-55»
Он привёл в восторг большинство интернет-пользователей

Год назад, в феврале 2023-го, в широкий прокат вышел фильм «Головар-2. Струна» (возрастное ограничение – 16+), который вместе со своей командой снял известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев. А неделю назад он появился в открытом доступе – криминальную драму, длящуюся полтора часа, выложили на YouTube.

За это время её посмотрели уже 430 тысяч человек. Картина уверенно приближается к отметке в полмиллиона просмотров. Большинство комментариев под видео – положительные. «Слов нет – давно ничего подобного не видел. Просто и для души», «Как бальзам на душевные раны. Уважение актёрам и создателям», «Наконец хоть один нормальный фильм нашёлся на YouTube», «Смотрел на одном дыхании», «Лучший фильм, что я видел», – пишут интернет-пользователи.

Первая часть «Головара» (возрастное ограничение – 16+), премьера которой состоялась в 2018 году, набрала на популярном видеохостинге 23 миллиона просмотров. Кое-какими секретами создания второй режиссёр ранее поделился с «Байкал-Daily».

«Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.

Сценарий Юрий готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснял Ботоев название своего нового «детища».
фильм кино

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