Колония в Бурятии и лесхоз договорились о поставках леса

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Исполнения контракта стартует весной



Начальник лечебно-исправительного учреждения №5 Евгений Слабухин провёл рабочую встречу с директором Мухоршибирского лесхоза Евгением Шайдуровым.



- По итогам встречи стороны пришли к соглашению о заключении государственного контракта на поставку в исправительное учреждение леса-пиловочника в марте текущего года, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Контракт позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, а осуждённым, имеющим исполнительные листы, оплачивать исковые обязательства.

