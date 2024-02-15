В столице Бурятии ночью отключат холодную воду

Без неё останутся более 50 домов
Ночью 16 февраля в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение (ХВС). Оно исчезнет в полночь и появится в шесть часов утра.
Причина тому – замена аварийного участка трубопровода на улице Иванова, 19 по просьбе управляющей компании ООО «ЖЭУ-2». Местным жителям пообещали организовать подвоз.
Всего под отключение попадут более полусотни домов – в частном секторе на улицах Буйко, Фадеева, Октябрьская, Николая Петрова, Иванова и в переулке Дачный. Узнать время прибытия машины с водой и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам 8 (3012) 44-00-00, 44-10-33.
Выращивать их предложили с зимы
По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным
Евгений пообещал, что скоро вернётся
Они делают это из-за неудобного графика и низкой зарплаты
Продукты «развернули» на границе с Монголией
Также ожидается усиление ветра до 18 м/с
Минобороны опубликовало видео
Госинспекторы пройдут более 400 км
Зоозащитники заявили, что бродячие животные страдают от отравлений и расстрелов
Он дошёл до Верховного суда республики
Животное ободрало себе бока до крови, когда пыталось высвободиться
Представленные там работы возмутили известных фотографов
Он уберёг супругу от перевода двух миллионов рублей
На приём ведётся предварительная запись
Мошенники «поскромничали» с суммой украденных денег