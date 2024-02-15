В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным



В Бурятии многодетной семье Гармаевых, воспитавшей 22 детей, подарили современный «УАЗ Патриот». Видео опубликовала пресс-службе минсоцзащиты республики.







Супруги Сергей Мунхоевич и Валентина Зориктуевна воспитали двух родных сыновей и 20 приёмных детей. Сделать им подарок решили предприниматели республики и благотворительный фонд «Триумф добра».



Сегодня сотрудники минсоцзащиты Бурятии и благотворители торжественно вручили ключи от внедорожника семье Гармаевых.



По словам супругов, такой подарок стал неожиданным, но очень приятным. Они не скрывали эмоции.



- Этот автомобиль – очень ценный подарок для нас. Он послужит во благо нашей большой и дружной семьи. Это дополнительная возможность для развития детей, для посещения учреждений спорта, здравоохранения, совместных путешествий. Мы от всей души говорим спасибо всем, кто сотворил для нас такое чудо! - сказала Валентина Зориктуевна.





