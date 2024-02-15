По словам супругов, такой подарок стал для них неожиданным
В Бурятии многодетной семье Гармаевых, воспитавшей 22 детей, подарили современный «УАЗ Патриот». Видео опубликовала пресс-службе минсоцзащиты республики.
Супруги Сергей Мунхоевич и Валентина Зориктуевна воспитали двух родных сыновей и 20 приёмных детей. Сделать им подарок решили предприниматели республики и благотворительный фонд «Триумф добра».
Сегодня сотрудники минсоцзащиты Бурятии и благотворители торжественно вручили ключи от внедорожника семье Гармаевых.
По словам супругов, такой подарок стал неожиданным, но очень приятным. Они не скрывали эмоции.
- Этот автомобиль – очень ценный подарок для нас. Он послужит во благо нашей большой и дружной семьи. Это дополнительная возможность для развития детей, для посещения учреждений спорта, здравоохранения, совместных путешествий. Мы от всей души говорим спасибо всем, кто сотворил для нас такое чудо! - сказала Валентина Зориктуевна.
В Бурятии семье с 22 детьми подарили внедорожник
Общество, Фото:
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