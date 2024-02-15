Соревнования проведут в Курумкане
В Бурятии состоится республиканский турнир по волейболу «Кубок Главы МО «Курумканский район» среди мужских команд. Соревнования пройдут с 16 по 17 февраля в селе Курумкан, сообщает администрация района.
Программа турнира
16 февраля
15:45 – Заседание судейской коллегии (ФСК)
16:00 – Начало предварительных игр (ФСК и Курумканская СОШ №2)
17 февраля
8:30 – Продолжение предварительных игр (ФСК и Курумканская СОШ №2)
10:00 – Торжественное открытие турнира (ФСК)
13:00 – Начало финальных игр (ФСК)
15:00 – Закрытие турнира (ФСК)
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыграют республиканский волейбольный кубок
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