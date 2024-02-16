В Чите построят многофункциональный комплекс и сквер

Он будет расположен на улице Красной Звезды



В микрорайоне Северном города Чита в марте продолжится строительство многофункционального комплекса на улице Красной Звезды. По информации застройщика, в планах создать место притяжения для горожан любого возраста, сделать современный лайфстайл-центр для досуга и отдыха с зонами для коворкинга и общения в современном стиле.



Кроме того, вблизи центра появится сквер для отдыха для детей и взрослых, спортивными и детскими площадками. Также для освещения сквера планируется смонтировать ночную подсветку.



- В настоящее время получено разрешение на строительство. Строительно-монтажные работы стартуют с началом сезона – в марте этого года, - рассказала руководитель краевого министерства строительства Алёна Кужикова.



Стройка возобновляется после внесения технических изменений в проект, пояснили в пресс-службе министерства.



