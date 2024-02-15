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Половина улан-удэнцев отказываются от работы после успешных собеседований

Половина улан-удэнцев отказываются от работы после успешных собеседований
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они делают это из-за неудобного графика и низкой зарплаты

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что каждый второй (51%) житель бурятской столицы хотя бы раз отказывался от работы после успешно пройденного собеседования. Такой опыт есть у 46% улан-удэнцев до 34 лет и 56% респондентов старше 35-ти.

Горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц не стали соглашаться на трудоустройство после встреча с работодателем чаще тех, кто получает меньше. Среди самих распространённых причин – неудобный график (29%), низкая зарплата (20%), появление более выгодных предложений от других компаний (12%), несоответствие вакансии реальности (11%) и удалённость места работы от дома (9%).

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