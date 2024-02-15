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В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных

В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных

Госинспекторы пройдут более 400 км

В национальном парке «Тункинский» начались зимние маршрутные учёты (ЗМУ). Инспекторы будут исследовать свежие следы, оставленные обитателями национального парка. Затем с помощью этих данных сотрудники оценят плотность и численность представителей разных видов диких животных.

- Для того чтобы в учёты не попали более ранние следы, маршрут либо проходят дважды (сначала заметают все следы, а через день считают вновь появившиеся), либо проводят учёт после снегопада, - отметили в нацпарке.

За две недели 26 государственных инспекторов пройдут 46 учётных маршрутов протяжённостью более 400 км.

Зимний маршрутный учёт животных и птиц в нацпарке проводится ежегодно. В 2023 году в ЗМУ пройдено 445,5 км на 47 учётных маршрутах.
национальный парк дикие животные

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