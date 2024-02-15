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Житель Бурятии продолжит платить кредит за изъятое в доход государства авто

Житель Бурятии продолжит платить кредит за изъятое в доход государства авто
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он дошёл до Верховного суда республики

Кабанский районный суд конфисковал у водителя за повторное пьяное вождение автомобиль «Тойота Королла». Машина была куплена в кредит, за который мужчина ещё не расплатился. Однако конфискация авто не освободила его от выплат.

Мужчину задержали, когда он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Выяснилось, что он недавно был привлечён к административной ответственности за пьяную езду и лишён водительских прав. Так что на этот раз на водителя возбудили уголовное дело.

Районный суд назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Кроме того, суд конфисковал «Тойоту Королла» в пользу государства, несмотря на то, что мужчина продолжает выплачивать за него потребительский кредит.

Водитель пытался обжаловать конфискацию авто, подав апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, но безуспешно.

- Суд апелляционной инстанции признал обоснованным решение суда о конфискации автомобиля, принадлежащего осуждённому, использованному им при совершении преступления, подлежат безусловному применению, а наличие кредитных отношений у собственника в связи с приобретением автомобиля этому не препятствует, - пояснили в пресс-службе Верховного суда республики. 
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