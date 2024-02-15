Участие в соревнованиях также примут спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
17 февраля в Улан-Удэ состоится республиканский турнир «Белый месяц» по стрельбе из традиционного бурятского лука. Состязания проведут в региональном центре стрельбы из лука. Начало соревнований в 10:00.
Турнир проводится на дистанциях 45 м и 30 м в нескольких категориях:
- мужчины до 65 лет, бурятский лук;
- женщины до 55 лет, бурятский лук;
- ветераны-мужчины от 65 лет и старше, бурятский лук;
- ветераны-женщины от 55 лет и старше, бурятский лук;
- мужчины до 65 лет, бурятский традиционный лук;
- женщины до 55 лет, бурятский традиционный лук;
- ветераны-мужчины от 65 лет и старше, бурятский традиционный лук;
- ветераны-женщины от 55 лет и старше, бурятский традиционный лук.
В состав команды входят 7 человек: мужчины до 65 дет – 4 спортсмена, женщины до 55 лет – 2 спортсмена, ветераны – 1 лучник. Команды формируются по районным муниципальным образованиям Бурятии, Улан-Удэ, Забайкальского края, Иркутской области и Иркутска. Форма одежды участников – национальная.
Команду-победитель наградят кубком и дипломом. Также награждаются лучший исполнитель «Бара» и «Ласти Мэргэн», выбивший наибольшее количество ласти в стартовом круге.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ пройдёт турнир по стрельбе из традиционного бурятского лука
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также жители региона сыграют в хоккей на валенках
Соревнования проведут в Курумкане
Празднование проведут на центральной площади города
Он расположен в одном из сёл Прибайкалья
Думская фракция ЛДПР предложила лишить иноагентов возможности переоформить по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России на третьих лиц. Фиктивные сделки не должны позволить врагу уйти от ответственности, кормиться, помогать ВСУ и сохранить заработанное в России
У юбиляров 2 детей, 4 внука и 2 правнука
Старейшина освятит сакральное место на скалах Сухотино
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга на «Чёрном тюльпане»
Работы проведут в Верхней Иволге
Это касается двух категорий граждан-сирот
Победителями стали студенты БГСХА
Его создадут для жителей Итанцы, Комы и Лиственничного
Конкурс «Баатар. Дангина» завершился в Иволгинском районе
Из них 6 наград – золотые
Деревья «неправильно» используют солнечную энергию