В районе Бурятии капитально отремонтируют 116-летнее здание детсада

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он расположен в одном из сёл Прибайкалья



Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом Прибайкальский район. Он осмотрел требующий ремонта детский сад в селе Югово, а также провёл ряд встреч с населением района.



В селе Югово будет капитально отремонтирован детский сад «Ручеёк». Он находится в небольшом здании 1907 года постройки. Его площадь – всего 380 квадратных метров. Сад рассчитан на 45 мест. Туда ходят 30 детей от года до семи лет, сообщает пресс-служба правительства РБ.



- Планируем в этом году приступить к ремонту. Примерная смета – на 12 миллионов рублей. Включим в план работ за счёт республиканских средств, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На встречах с населением в посёлке Таловка, сёлах Турка и Турунтаево прозвучали пожелания строительства и ремонта социальных объектов, дорог, инженерных коммуникаций, решения вопроса заготовки дров для местного населения, развития туристической инфраструктуры, которая в Прибайкальском районе является одной из опорных.