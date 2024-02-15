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В районе Бурятии капитально отремонтируют 116-летнее здание детсада

В районе Бурятии капитально отремонтируют 116-летнее здание детсада
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он расположен в одном из сёл Прибайкалья

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом Прибайкальский район. Он осмотрел требующий ремонта детский сад в селе Югово, а также провёл ряд встреч с населением района.

В селе Югово будет капитально отремонтирован детский сад «Ручеёк». Он находится в небольшом здании 1907 года постройки. Его площадь – всего 380 квадратных метров. Сад рассчитан на 45 мест. Туда ходят 30 детей от года до семи лет, сообщает пресс-служба правительства РБ.

- Планируем в этом году приступить к ремонту. Примерная смета – на 12 миллионов рублей. Включим в план работ за счёт республиканских средств, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

На встречах с населением в посёлке Таловка, сёлах Турка и Турунтаево прозвучали пожелания строительства и ремонта социальных объектов, дорог, инженерных коммуникаций, решения вопроса заготовки дров для местного населения, развития туристической инфраструктуры, которая в Прибайкальском районе является одной из опорных.
Бурятия Прибайкальский район капитальный ремонт детские сады

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