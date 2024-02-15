15 февраля

14 февраля

Популярное

82-летний житель Бурятии разоблачил мошенников

82-летний житель Бурятии разоблачил мошенников
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Он уберёг супругу от перевода двух миллионов рублей

82-летний дедушка из Джидинского района Бурятии разоблачил мошенников и не дал своей супруге перевести два миллиона рублей.

Эта история произошла 6 февраля. На звонок ответила жена пожилого мужчины. Звонивший представился врачом и заявил, что дочь супругов стала виновницей страшного ДТП. «По её вине пострадала беременная женщина – она попала под колёса и потеряла ребёнка», - уверял собеседник.

Затем псевдоврача сменил лжеполицейский, а после в схему включился и «адвокат». Он-то и предложил «уладить дело», заговорив о неподъёмной для супружеской четы сумме в 2 миллиона рублей.

- Тогда дедушка заподозрил – на связи мошенники: совсем недавно профилактическую беседу о том, как не стать жертвой аферистов, при подворовом обходе проводил начальник участковых уполномоченных полиции, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Пожилая хозяйка тем временем разговаривала с мошенницей, выдававшей себя за их дочь. Она безудержно плакала, так что голос было легко спутать.

Дедушка успокоил супругу и поделился сомнениями насчёт поступивших звонков. Он проявил благоразумие и сам решил позвонить дочери, которая была на работе и не ответила. Тогда пенсионер позвонил её мужу.

Зять незамедлительно приехал к пожилым родственникам. Он разобрался в ситуации и сообщил, что они подверглись обману интернет-преступникам. После случившегося граждане обратились в полицию.

Сотрудники МВД пришли к пенсионеру в гости, поблагодарили за бдительность и подарили тортик в виде юрты.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спасли застрявшую в заборе косулю
В Бурятии спасли застрявшую в заборе косулю
Общество, 15.02.2024
Животное ободрало себе бока до крови, когда пыталось высвободиться
82-летний житель Бурятии разоблачил мошенников
82-летний житель Бурятии разоблачил мошенников
Общество, 15.02.2024
Он уберёг супругу от перевода двух миллионов рублей
«Позорище!»: В Улан-Удэ разгорается нешуточный скандал вокруг фотовыставки про Байкал
«Позорище!»: В Улан-Удэ разгорается нешуточный скандал вокруг фотовыставки про Байкал
Общество, 15.02.2024
Представленные там работы возмутили известных фотографов

Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на улан-удэнку
Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на улан-удэнку
Общество, 15.02.2024
Мошенники «поскромничали» с суммой украденных денег
Фонтаны и арт-объекты: В Улан-Удэ хотят преобразить главную площадь
Фонтаны и арт-объекты: В Улан-Удэ хотят преобразить главную площадь
Общество, 15.02.2024
Теперь власти ждут идей и предложений от горожан
По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки
По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки
Общество, 15.02.2024
Местные жители заявили, что они налетают на прохожих
В районе Улан-Удэ из-за ремонта отключат отопление и воду
В районе Улан-Удэ из-за ремонта отключат отопление и воду
Общество, 15.02.2024
Под отключение попадут дома на Ключевской, Жердева и Линейной
В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута
В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута
Общество, 15.02.2024
Автобусы будут курсировать из трёх сёл в районный центр

В Улан-Удэ проведут городской турнир по шагай наадан
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шагай наадан
Общество, 15.02.2024
Участие примут школьники от 7 до 12 лет
В Бурятии сегодня без осадков
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, 15.02.2024
В Улан-Удэ до -13 градусов
Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»
Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»
Общество, 14.02.2024
Награждение премией состоится 7 марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^