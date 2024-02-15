82-летний житель Бурятии разоблачил мошенников





82-летний дедушка из Джидинского района Бурятии разоблачил мошенников и не дал своей супруге перевести два миллиона рублей.Эта история произошла 6 февраля. На звонок ответила жена пожилого мужчины. Звонивший представился врачом и заявил, что дочь супругов стала виновницей страшного ДТП. «По её вине пострадала беременная женщина – она попала под колёса и потеряла ребёнка», - уверял собеседник.Затем псевдоврача сменил лжеполицейский, а после в схему включился и «адвокат». Он-то и предложил «уладить дело», заговорив о неподъёмной для супружеской четы сумме в 2 миллиона рублей.- Тогда дедушка заподозрил – на связи мошенники: совсем недавно профилактическую беседу о том, как не стать жертвой аферистов, при подворовом обходе проводил начальник участковых уполномоченных полиции, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Пожилая хозяйка тем временем разговаривала с мошенницей, выдававшей себя за их дочь. Она безудержно плакала, так что голос было легко спутать.Дедушка успокоил супругу и поделился сомнениями насчёт поступивших звонков. Он проявил благоразумие и сам решил позвонить дочери, которая была на работе и не ответила. Тогда пенсионер позвонил её мужу.Зять незамедлительно приехал к пожилым родственникам. Он разобрался в ситуации и сообщил, что они подверглись обману интернет-преступникам. После случившегося граждане обратились в полицию.Сотрудники МВД пришли к пенсионеру в гости, поблагодарили за бдительность и подарили тортик в виде юрты.