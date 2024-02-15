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В столице Бурятии экстренно спасают «гонимых» собак из «проблемного места»

В столице Бурятии экстренно спасают «гонимых» собак из «проблемного места»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Зоозащитники заявили, что бродячие животные страдают от отравлений и расстрелов

В местном фонде помощи животным «Право на жизнь 03» рассказали о ситуации с беспризорными собаками, которая сложилась в одном из отдалённых микрорайонов Улан-Удэ - посёлке Звёздный. Местная жительница обратилась к зоозащитникам с просьбой спасти четвероногих.

- Это проблемное место – как и микрорайон Сосновый бор. Там собаки страдают не только от гонения, но и от расстрела и отравлений. Девушка очень просит забрать их, поскольку уезжает и не сможет присмотреть за ними, – написали накануне на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Для псов хотят построить сдвоенные вольеры. Каждый такой обойдётся в 8700 рублей, а всего надо десять. Часть суммы – 22 тысячи – дала улан-удэнка, обратившаяся к волонтёрам. В фонде уже объявили сбор недостающих средств.

- В эти вольеры спокойно поместятся спасённые собаки и даже останется место для следующих бедолаг, – заявили в фонде. – До воскресенья (18 февраля – прим.) предстоит массовая стройка для операции по спасению уже приговорённых животных. Кто в Звёздном жил или знает, как там обстоят дела, подтвердит, что они в реальной опасности. 

Год назад в другом фонде – «Собака счастья» – рассказывали о доме на станции Дивизионная, где калечат и травят бездомных питомцев. Волонтёрам то и дело приходилось спасать их и собирать деньги на их лечение. На «Дивизке» образовался самый настоящий бермудский треугольник – только наоборот: хвостатые там не пропадают, а «внезапно» откуда-то появляются.
собаки животные волонтеры

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