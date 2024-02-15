Также жители региона сыграют в хоккей на валенках
Массовое обливание холодной водой и хоккей на валенках пройдут 24 февраля в Чите в рамках международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно 12!» (6+).
- В акции участвуют более пяти тысяч человек из 35 регионов России и пяти дружественных стран. Мероприятие включает ряд инсталляций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и обширную программу для участников и зрителей. Кульминацией станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше, – поделились организаторы.
Для участия в обливании до 22 февраля необходимо пройти регистрацию на сайте акции. Местом проведения акции в Забайкалье станет площадь имени Ленина в Чите. Начало в 14:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта края.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье состоится массовое обливание
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