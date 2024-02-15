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В Бурятии спасли застрявшую в заборе косулю

В Бурятии спасли застрявшую в заборе косулю
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Животное ободрало себе бока до крови, когда пыталось высвободиться

На севере Бурятии росгвардейцы вызволили из беды косулю, застрявшую между металлическими прутьями школьного забора.

Косуля забежала в село Багдарин и застряла между прутьями забора средней школы.


Вокруг животного, оказавшегося в ловушке, собрались местные жители. Патрулировавшие улицы росгвардейцы обратили внимание на скопление людей и подъехали к школе.

- Разогнули немного металлические прутья и стали осторожно проталкивать косулю. Бедное животное ободрало себе бока до крови, когда пыталось высвободиться, и совсем обессилело, - рассказал сотрудник отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району старший сержант полиции Александр Мункуев.



Затем росгвардейцы погрузили косулю в служебный автомобиль, отвезли на край села и выпустили её в лес.

Росгвардия косуля дикие животные

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